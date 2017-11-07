Заявили американские правоохранители.

В полиции США считают, что Девин Келли, расстрелявший 26 прихожан баптистской церкви в Техасе 5 ноября, конфликтовал с тещей. Как сообщает телеканал CNN, злоумышленник угрожал родственнице, а также избивал жену и пасынка.

Стоит напомнить, что утром 5 ноября Келли вошел в баптистскую церковь города Сазерленд-Спрингс в Техасе и начал обстреливать прихожан. После нападения, мужчина покончил с собой, сидя в машине. В ФБР уже заявили, что не расследуют дело как теракт. По их мнению, мотивом стала "внутренняя ситуация в семье", пишет RT.

Сообщается, что злоумышленнику было 26 лет, он был уволен из ВВС США. Знакомые называли его "странным человеком" и изгоем, передает "Уралинформбюро".