Два человека пострадали.

6 ноября 2017 года на автодороге Полазна - Чусовой столкнулись два грузовика и легковушка Renault. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, виновником столкновения стал водитель иномарки. Он и водитель одного из фургонов госпитализированы с тяжелыми травмами. 24-летняя пассажирка Renault скончалась на месте.

Получить оперативный комментарий в краевом УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.