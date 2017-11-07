Но оказались в отделе полиции.

6 ноября в Санкт-Петербурге задержали активистов "Другой России", которые пытались устроить несанкционированное шествие по Невскому проспекту в честь юбилея революции. В отдел полиции увезли 23 человека.

До начала марша путь активистам преградили полицейские. В ответ "другороссы" заявили, что "Ильич на революцию разрешения не спрашивал", и они не будут, пишет "Фонтанка.ру". Стражи порядка задержали их, когда они достали флаги организации.

Параллельно с этим на крыше дома на перекрестке улицы Жукова и Лиговского проспекта вывесили баннер "Ильич, проснись, они..... (оборзели)", передает "Уралинформбюро".