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В Питере активисты пытались разбудить ИльичаСегодня в 11:58

Но оказались в отделе полиции.

6 ноября в Санкт-Петербурге задержали активистов "Другой России", которые пытались устроить несанкционированное шествие по Невскому проспекту в честь юбилея революции. В отдел полиции увезли 23 человека.

До начала марша путь активистам преградили полицейские. В ответ "другороссы" заявили, что "Ильич на революцию разрешения не спрашивал", и они не будут, пишет "Фонтанка.ру". Стражи порядка задержали их, когда они достали флаги организации.

Параллельно с этим на крыше дома на перекрестке улицы Жукова и Лиговского проспекта вывесили баннер "Ильич, проснись, они..... (оборзели)", передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ingvar Сегодня в 12:19

Шнур же сказал черным по белому;в Питере - пить!Вот и вся догма для последышей революции..А они опять хрнй занимаются.

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