Он не смог найти дорогу в город.

Следователи разбираются в причинах гибели 38-летнего жителя Лабытнанги. Его тело нашли 6 ноября в лесотундре.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 ноября двое приятелей отправились на машине на рыбалку на 76-й километр трассы Обская - Бованенково. Мужчины не смогли договориться о выборе конкретного места. Пассажир авто обиделся на водителя и ушел в город.

Приятель ушедшего попытался его найти самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Тогда он вернулся в город и заявил о случившемся в полицию.

Тело рыбака нашли в 18 километрах от места рыбалки.