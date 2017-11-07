В ямальском лесу нашли труп рыбакаСегодня в 13:09
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Он не смог найти дорогу в город.
Следователи разбираются в причинах гибели 38-летнего жителя Лабытнанги. Его тело нашли 6 ноября в лесотундре.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 ноября двое приятелей отправились на машине на рыбалку на 76-й километр трассы Обская - Бованенково. Мужчины не смогли договориться о выборе конкретного места. Пассажир авто обиделся на водителя и ушел в город.
Приятель ушедшего попытался его найти самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Тогда он вернулся в город и заявил о случившемся в полицию.
Тело рыбака нашли в 18 километрах от места рыбалки.
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