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В лобовом ДТП погиб шестимесячный младенецСегодня в 13:18

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И еще девять взрослых.

Серьезное ДТП унесло 10 жизней в Киргизии. Ночью 6 ноября в Таш-Кумыре на 457 километре автодороги Бишкек - Ош лоб в лоб столкнулись Honda Stepwgn и газовоз МАН, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского МЧС.

Восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, скончались на месте аварии. Двое пострадавших были госпитализированы, но врачи оказались бессильны.

Стоит отметить, что практически все погибшие были моложе 30 лет.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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