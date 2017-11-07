В лобовом ДТП погиб шестимесячный младенецСегодня в 13:18
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И еще девять взрослых.
Серьезное ДТП унесло 10 жизней в Киргизии. Ночью 6 ноября в Таш-Кумыре на 457 километре автодороги Бишкек - Ош лоб в лоб столкнулись Honda Stepwgn и газовоз МАН, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского МЧС.
Восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, скончались на месте аварии. Двое пострадавших были госпитализированы, но врачи оказались бессильны.
Стоит отметить, что практически все погибшие были моложе 30 лет.
Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.
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