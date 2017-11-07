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Сургут эвакуируют вслед за НижневартовскомСегодня в 13:37

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Из-за анонимного сообщения.

7 ноября в Сургуте из-за сообщения о минировали эвакуировали торговые центры, школы и другие места с массовым пребыванием людей.

"Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания. Антитеррористической комиссией города и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них. Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации и принимаемым мерам", - обратился к сургутянам глава города Вадим Шувалов.

Как ранее писало "Уралинформбюро", сегодня подобное сообщение поступило и в правоохранительные органы Нижневартовска. В городе эвакуировали несколько ТЦ, детсады и школы.

Следует напомнить, что осенью по всей России прокатилась волна телефонных лжеминирований. Атаке подверглись десятки городов, в том числе Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Копейск, Тюмень и другие.

Ранее по теме:
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