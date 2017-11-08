Дело ушло в суд.

В Заводоуковский райсуд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем гибель велосипедистки. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Авария произошла 22 августа 2017 года на улице Революционной. Подсудимый за рулем Toyota Highlander не выдержал боковой интервал и сбил 42-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Водитель вину признал. Он выплатил супругу погибшей 1 миллион рублей в счет возмещения морального и материального вреда.