Пострадали женщина и ребенок.

5 ноября 2017 года на 9-м километре трассы Кыштым - Новогорный (Озерский ГО) произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 54-летний водитель ВАЗ-2104 на закруглении дороги не справился с управлением и по касательной задел встречный Hyundai Solaris. Затем "четверка" врезалась в ВАЗ-2110, который следовал за иномаркой.

Виновник аварии скончался на месте. 30-летняя женщина - водитель "десятки" и ее 9-летний ребенок пострадали и были госпитализированы.