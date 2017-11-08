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В Екатеринбурге подожгли памятник Ельцину07 ноября в 14:41

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Ущерб устанавливается.

Ранним утром 7 ноября в Екатеринбурге неизвестные облили бензином памятник экс-президенту Борису Ельцину и подожгли его.

"За поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ "Вандализм", - написал в своем микроблоге twitter сопредседатель партии "Другая Россиия" Александр Аверин (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Пресс-секретарь Ельцин-Центра Елена Волкова подтвердила "Уралинформбюро" факт инцидента. По ее словам неизвестный мужчина совершил попытку поджога монумента ранним утром 7 ноября. Его вовремя остановили охранники музея: в руках у мужчины воспламенилась бутылка с горючим веществом, однако вреда памятнику причинено не было. Злоумышленник был передан сотрудникам правоохранительных органов.

"Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Гражданина доставили для дальнейшего разбирательства в райотдел, где сейчас его допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Подозреваемый арестован.

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