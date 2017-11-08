Врачи пришили его обратно.

В селе Николо-Павловское подростку качелями оторвало палец. Инцидент произошел на придомовой детской площадке на улице Юбилейная. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, 13-летний мальчик раскачивал качели, на которой находился его друг. В это время оборвалось крепление качалей и оторвало подростку большой палец руки.

Прокуратура Пригородного района начала проверку. "Дома, расположенные рядом с детской площадкой, находятся на обслуживании управляющей компании "Наш дом". В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят, входит ли в обязанности должностных лиц управляющей компании обслуживание детской игровой площадки и оборудования на ней", - сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Следственный отдел по Пригородному району регионального СУ СКР также начал доследственную проверку по факту произошедшего.

На данный момент пострадавший ребенок находится в больнице. Оторванный палец ему пришили обратно.