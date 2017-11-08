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У берегов Италии нашли тела 26 изнасилованных девушек07 ноября в 16:30

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Из Нигерии.

Итальянские прокуроры расследуют гибели 26 девушек из Нигерии. Их тела были обнаружены в море и резиновой лодке, где находились еще 64 африканских беженца. На страшную находку наткнулся экипаж испанского военного корабля Cantabria, передает ВВС.

Возраст большинства погибших составляет 14-18 лет, передает "Уралинформбюро". Скорее всего, они подверглись сексуальному насилию и были убиты во время плавания через Средиземное море. Допрашиваются пятеро попутчиков девушек.

Тела убитых, а также еще 375 подобранных в ходе патрулирования мигрантов из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии, Судана, а также Ливии Cantabria доставила в итальянский порт Салерно. Среди спасенных насчитывается 90 женщин, восемь из которых беременны, и 53 ребенка.

Стоит отметить, что за каждого отправленного из Африки в Европу мигранта преступные группировки получают порядка 6 000 долларов. При этом их "клиенты" нередко жалуются на физическое и сексуальное насилие.

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