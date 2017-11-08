Отомстил за наезд.

Вартовчанин помог полицейским задержать злоумышленника, который напал с ножом на таксиста. 32-летний мужчина решил проучить водителя, который, проезжая по дороге, задел его.

"Между мужчинами возник конфликт, в результате которого пешеход нанес ножом телесные повреждения работнику службы такси и попытался скрыться. Водитель попытался преследовать злоумышленника, но в связи с тем, что был ранен, сделать ему это не удалось. На помощь вартовчанину пришел работник торгового центра, который задержал мужчину и удерживал его до приезда полиции", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он арестован.