×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижневартовске пешеход пырнул ножом таксистаСегодня в 08:44

  • Текст

Отомстил за наезд.

Вартовчанин помог полицейским задержать злоумышленника, который напал с ножом на таксиста. 32-летний мужчина решил проучить водителя, который, проезжая по дороге, задел его.

"Между мужчинами возник конфликт, в результате которого пешеход нанес ножом телесные повреждения работнику службы такси и попытался скрыться. Водитель попытался преследовать злоумышленника, но в связи с тем, что был ранен, сделать ему это не удалось. На помощь вартовчанину пришел работник торгового центра, который задержал мужчину и удерживал его до приезда полиции", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он арестован.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×