Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучкуСегодня в 09:20
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В печи.
В одной из деревень Дубровинского сельского округа Северо-Казахстанской области 62-летняя местная жительница заживо сожгла новорожденную внучку в печи.
Мать девочки отлучилась в магазин вместе со старшим 9-летним сыном. Когда они вернулись домой, мальчик увидел в печке горящую сестренку.
По данным местных СМИ, семья, в которой произошла трагедия, состоит из пенсионерки и ее приемной дочери с двумя детьми.
Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте внутренних дел, женщина сейчас задержана и проходит психиатрическую экспертизу.
Соседи пенсионерки называют ее пьющей, но доброжелательной. По некоторым данным, накануне трагедии она решила бросить пить.
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