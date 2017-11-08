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Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучкуСегодня в 09:20

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В печи.

В одной из деревень Дубровинского сельского округа Северо-Казахстанской области 62-летняя местная жительница заживо сожгла новорожденную внучку в печи.

Мать девочки отлучилась в магазин вместе со старшим 9-летним сыном. Когда они вернулись домой, мальчик увидел в печке горящую сестренку.

По данным местных СМИ, семья, в которой произошла трагедия, состоит из пенсионерки и ее приемной дочери с двумя детьми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте внутренних дел, женщина сейчас задержана и проходит психиатрическую экспертизу.

Соседи пенсионерки называют ее пьющей, но доброжелательной. По некоторым данным, накануне трагедии она решила бросить пить.

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