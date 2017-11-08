Новорожденная девочка была в крови.

Житель Атырау (Казахстан) нашел в мусорном контейнере окровавленного младенца. Около 23.00 мужчина вышел на улицу покурить после ужина. Там к нему подбежали несколько подростков и сообщили о подозрительных звуках со стороны контейнеров, передает "Уралинформбюро".

"Я подошел, прислушался и сразу понял, что это вовсе не кошачье мяуканье, как говорили дети, а самый настоящий плач ребенка", – цитирует героя Tengrinews.kz.

Из мусорного мешка казахстанец вытащил окровавленную девочку, пуповина которой не была перерезана. Он сразу завернул ребенка в куртку, принес домой и вызвал скорую помощь.

Прибывшие врачи совершили все необходимые манипуляции и забрали "найденыша" в родильный дом. Утром туда же вместе с женой отправился и мужчина, нашедший девочку: ей привезли подгузники и молоко.

Стоит отметить, что в семье спасителя младенца уже воспитываются пятеро детей: старший уже учится в колледже, а младшему 9 месяцев.