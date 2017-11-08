Еще три человека пострадали.

Ранним утром 8 ноября на 59-м километре автодороги Пермь - Березники лоб в лоб столкнулись Geely Emgrand, в котором ехала семья с тремя детьми, и УАЗ "Патриот".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу по неустановленной причине выехал водитель иномарки. На месте погибла его супруга и две дочери 6 и 8 лет. Сам мужчина и еще один ребенок госпитализированы.

Также травмы получила пассажирка УАЗа, ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают полицейские.