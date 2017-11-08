На месте реанимация.

Утром 8 ноября в Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева Nissan залетел под припаркованный трал Volvo.

"Авария жуткая, стоит реанимация. По всей видимости, водителю очень плохо", - рассказал "Уралинформбюро" очевидец.

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили, что в легковушке ехали двое мужчин и 2-месячный ребенок. 32-летнего водителя и его 26-летнего пассажира из машины доставали спасатели. Виновника аварии госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом кисти. Пассажир от госпитализации отказался.

Малыша увезли в ДГКБ №9, чтобы подтвердить, что травм он не получил.