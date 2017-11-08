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Житель Шымкента кастрировал себя от одиночестваСегодня в 11:18

  • Текст

"Устал от отсутствия детей".

54-летний житель Шымкента кастрировал себя из-за одиночества. Как сообщил местный телеканал TVK, мужчина самостоятельно удалил себе мошонку.

Прибывшим на вызов медикам он рассказал, что "устал от отсутствия семьи и детей", передает "Уралинформбюро".

По словам врачей, госпитализировали доморощенного хирурга в очень тяжелом состоянии. После срочной операции он стал стабилен. Ожидается, что как минимум несколько дней кастрированный проведет в урологическом отделении.

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