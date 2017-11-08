×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Избиение рэпера Гнойного попало на видеоСегодня в 11:29

  • Текст

На музыканта напали перед концертом.

Избиение рэпера Вячеслава Машнова, известного как MC Гнойный, попало на видео. Музыкант подвергся нападению в Санкт-Петербурге по пути в клуб "Аврора" на собственный концерт. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

Неизвестные избили рэп-исполнителя на парковке у гостиницы "Санкт-Петербург". Впрочем, музыкант пострадал не сильно и даже не стал отменять выступление, передает "Уралинформбюро".

Позднее друг Гнойного заявил, что неизвестные требовали от рэпера извинений за его творчество. Музыкант известен своим сатирическим и провокационным стилем, аморальными и резкими высказываниями, в том числе и о других рэп-исполнителях. Особую популярность он приобрел после победы в рэп-баттле с другим известным рэпером Oxxxymiron. Видео стало резонансным и набрало около 10 миллионов просмотров только за первые сутки после публикации.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×