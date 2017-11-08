На музыканта напали перед концертом.

Избиение рэпера Вячеслава Машнова, известного как MC Гнойный, попало на видео. Музыкант подвергся нападению в Санкт-Петербурге по пути в клуб "Аврора" на собственный концерт. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

Неизвестные избили рэп-исполнителя на парковке у гостиницы "Санкт-Петербург". Впрочем, музыкант пострадал не сильно и даже не стал отменять выступление, передает "Уралинформбюро".

Позднее друг Гнойного заявил, что неизвестные требовали от рэпера извинений за его творчество. Музыкант известен своим сатирическим и провокационным стилем, аморальными и резкими высказываниями, в том числе и о других рэп-исполнителях. Особую популярность он приобрел после победы в рэп-баттле с другим известным рэпером Oxxxymiron. Видео стало резонансным и набрало около 10 миллионов просмотров только за первые сутки после публикации.