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Спасатели прекратили поиски последнего утонувшего на Аргазинском водохранилищеСегодня в 13:25

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Активные.

Спасатели завершили активную фазу поисков пятого человека, пропавшего после затопления лодок в Аргазинском водохранилище. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Трагедия произошла 1 ноября 2017 года. Пятеро человек отплыли на лодке на 500 метров от берега. Судно перевернулось. На помощь пострадавшим подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли людей на борт, однако судно не выдержало перегруза.

На берег смогли выбраться только двое мужчин, остальные пять человек пропали. В настоящее время спасатели нашли тела четверых погибших. Один из низ - директор челябинского агентства недвижимости "Мастер Проф" Алексей Летунов. Известно, что он с друзьями ежегодно посещал водохранилище, чтобы помянуть погибшего здесь восемь лет назад друга - начальника агентства недвижимости "Риэл Престиж" Владимира Дорохина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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