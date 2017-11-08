Телефон отключен.

В Троицке полиция ищет женщину, которая ушла из дома с 5-летним сыном и годовалой дочерью. В правоохранительные органы 6 ноября обратились родственники с заявлением о пропаже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подробностей пока нет. Известно, что ранее женщина не уходила. Сейчас у нее отключен телефон.