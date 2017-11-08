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Главу крымского ФАС нашли мертвымСегодня в 16:21

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Основная версия – суицид.

Главу крымского управления ФАС Тимофея Кураева нашли мертвым. По данным федеральных СМИ, чиновник совершил самоубийство.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Кураев провел вечер с семьей, уложил спать домашних, посмотрел телевизор, а затем молча лишил себя жизни. Суицид чиновник записал на видео. Тело главы крымского ФАС с утра нашла жена.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что до прихода в антимонопольную службу Кураев работал в правоохранительных органах. В последнее время глава ведомства добивался снижения цен на бензин в Крыму.

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