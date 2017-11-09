15 раненых в больнице.

Вечером 8 ноября на 188 километре трассы М8 "Холмогоры" в Ярославской области произошло столкновение туристического автобуса и грузовика. По данным оперативных служб, в автобусе находилось 45 человек, включая 38 подростков 13-17 лет. Это - школьники из Екатеринбурга, совершающие в каникулы поездку по Золотому кольцу.

Как стало известно "Уралинформбюро", в местную районную больницу госпитализированы 15 детей и двое взрослых (преподаватель и водитель). Подростки в легкой и средней тяжести - с сотрясением головного мозга, рваными ранами лица, переломом носа. Водитель в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Виновником аварии, по мнению сотрудников ГИБДД, стал водитель грузовика с прицепом, в который врезался автобус, арендованный "Яроблтуром". Грузовой автомобиль выехал на федеральную трассу со второстепенной дороги, не предоставив преимущество автобусу. Экстренное торможение помогло избежать более тяжелых последствий.

Все дети и взрослые не нуждающиеся в медпомощи дополнительным транспортом отправлены в Ярославль, куда направлялся автобус. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству оказать пострадавшим екатеринбуржцам (по данным соцсетей, это могут быть воспитанники гимназии №202 "Менталитет") всю необходимую помощь.

Фото - ГУ МЧС РФ по Ярославской области