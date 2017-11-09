По дороге домой.

17-летний подросток скончался от удара молнии 7 ноября 2017 года. Трагедия произошла в киргизском селе Бирлик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского МЧС, разряд попал в юношу, верхом возвращавшегося домой. Также погибли конь, на котором ехал молодой человек, и сопровождавшая хозяина собака.

По информации МЧС Киргизии, с начала года зафиксированы шесть случаев попадания молнии в людей. Пять из них завершились летальным исходом, трое погибших были несовершеннолетними.