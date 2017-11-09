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Из психбольницы Нижневартовска сбежала едва не убившая мать женщинаСегодня в 13:06

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Она может находиться в Сургуте.

Из психоневрологического интерната Югры, расположенного в Нижневартовске, сбежала 38-летняя Жанна Наумова. Ориентировка о поисках пациентки размещена в официальной группе медучреждения в соцсети "ВКонтакте".

Приметы сбежавшей: вес 160 килограммов, рост 160 сантиметров, волосы черного цвета с сединой. Была одета в длинное серое пальто и черную вязаную шапку. В последний раз ее видели 8 ноября около 15.30 в районе отделения Сбербанка на улице Интернациональная.

Как рассказали "Уралинформбюро" собственные источники, женщина ранее проживала в 27-м микрорайоне Сургута. Она была помещена в психбольницу из-за агрессивного поведения. Проживая в одной квартире с матерью, она неоднократно нападала на нее, в том числе с ножом.

Владеющих информацией о местонахождении пропавшей просят позвонить по телефону: 8 (3466) 61-61-91.

Скрин: vk.com/internathmao

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