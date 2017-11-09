Доброй ночи.. прошу о помощи неравнодушных.. несколько часов назад 4 полицейских остановили двух молодых людей, в пришахтинске 23 мкр, стали докапываться (прямых подробностей не знаю) до них после чего стали избивать.. одного из молодых людей забили ногами до смерти.. двое полицейских есть на фото, другие двое скрылись и также исчез второй молодой человек... помогите пожалуйста не оставить это все безнаказанно 🙏🏼 если сейчас вы не придадите это огласке, то они останутся безнаказанными.. помогите пожалуйста, репостом пусть люди знают что творится в нашей стране.. Каким не был этот молодой человек и чтобы там не произошло, они не имеют права лишать жизни человека.. сегодня это коснулось его семьи, завтра может коснуться каждого из вас. Слёзно прошу админ опубликуй, завтра может быть поздно ___________________________ здравствуйте! опубликуйте пожалуйста! анонимно сегодня вечером около 22:00 в Пришахтинске убили одного парня, он умер от РУК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, их было четверо, двое скрылись! его и его друга хотели безпричинно задержать! в итоге он мертв, его просто забили до смерти, а его друга задержали! пусть все видят лица наших ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!!!! нельзя позволить им просто «замять» это дело!!! пусть это не сойдём им в рук! на его лице нет живого места!! у него остались жена и ребёнок! двое из тех полицейских которые в этом участвовали, видео с места происшествия. мы боимся что сейчас все это замнут. и виноватых не накажут. ___________________________________________________ ┏━━━━━━━━━━🔞━━━━━━━━━━┓ 📣Не терпи, расскажи @shock_krg👑 ┗━━━━━━━━━━🔞━━━━━━━━━━┛ 📩Если Вы стали участником или очевидцем проишествия, поделитесь информацией, отправляйте в директ. ___________________________________________________ 📷Видео, фото и текст от подписчиков. 📃Орфография и пунктуация автора сохранены. ___________________________________________________ #админразберись #karaganda #Kazakhstan #krg #shock_krg #балхаш #жезказган #шахтинск #крг #Казахстан #Караганда #kargu #kgmu #каргу #кгму #вкараганде #этокараганда #vkaragande #Сарань #Пришахтинск #Майкудук #Сортировка #Темиртау #Актас
Полицейских проверят из-за смерти задержанногоСегодня в 16:45
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Погиб от сердечного приступа или от избиения?
Житель Караганды, которого подозревали в краже сотового телефона, погиб при задержании сотрудниками полиции. В гибели 25-летнего мужчины начала разбираться прокуратура, поскольку обстоятельства смерти довольно неоднозначны.
Как пишет Tengrinews.kz, инцидент произошел 8 ноября около 20.00. Именно в это время в Кировский отдел полиции поступило заявление от местного жителя, что неизвестный избил его и отобрал телефон.
Полицейские установили подозреваемого, но при задержании он скончался. Официальная версия, согласно заключению судмедэксперта – "внезапная сердечная смерть". Однако, по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов превысили свои полномочия и напали на подозреваемого.
"Сегодня вечером около 22:00 в Пришахтинске убили одного парня, он умер от РУК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, их было четверо, двое скрылись! его и его друга хотели безпричинно задержать! в итоге он мертв, его просто забили до смерти, а его друга задержали", – комментируют свидетели видеозапись с места происшествия они (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
В полиции объяснили, что молодой человек сначала сопротивлялся задержанию, затем кинулся на оперативников с ножом, а потом "начал биться головой об асфальт", от чего и погиб, передает "Уралинформбюро".
Прокуратура ведет расследование по статье "убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление" УК РК.
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