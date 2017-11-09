Погиб от сердечного приступа или от избиения?

Житель Караганды, которого подозревали в краже сотового телефона, погиб при задержании сотрудниками полиции. В гибели 25-летнего мужчины начала разбираться прокуратура, поскольку обстоятельства смерти довольно неоднозначны.

Как пишет Tengrinews.kz, инцидент произошел 8 ноября около 20.00. Именно в это время в Кировский отдел полиции поступило заявление от местного жителя, что неизвестный избил его и отобрал телефон.

Полицейские установили подозреваемого, но при задержании он скончался. Официальная версия, согласно заключению судмедэксперта – "внезапная сердечная смерть". Однако, по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов превысили свои полномочия и напали на подозреваемого.

"Сегодня вечером около 22:00 в Пришахтинске убили одного парня, он умер от РУК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, их было четверо, двое скрылись! его и его друга хотели безпричинно задержать! в итоге он мертв, его просто забили до смерти, а его друга задержали", – комментируют свидетели видеозапись с места происшествия они (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В полиции объяснили, что молодой человек сначала сопротивлялся задержанию, затем кинулся на оперативников с ножом, а потом "начал биться головой об асфальт", от чего и погиб, передает "Уралинформбюро".

Прокуратура ведет расследование по статье "убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление" УК РК.