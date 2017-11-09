Они задохнулись.

В Соликамске в гараже нашли тела двух 18-летних студентов - юноши и девушки. Они задохнулись выхлопными газами в заведенной машине. Об этом пишут местные жители в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла еще 5 ноября 2017 года. Подробности выясняются. Получить комментарий в следственном отделе по городу "Уралинформбюро" не удалось - в ведомстве не отвечают на звонки.