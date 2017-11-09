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Свердловские сыщики проведут свою проверку обстоятельств ДТП в Ярославской областиСегодня в 18:42

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Под прицелом - должностные лица.

Свердловские следователи проводят самостоятельную доследственную проверку по факту травмирования екатеринбургских школьников в ДТП в Ярославской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Цель проверочных мероприятий - дача объективной и принципиальной правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц, принимавших участие в организации массового выезда учащихся.

"Особое внимание будет обращено на соблюдение организаторами туристической поездки требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности при осуществлении массовых выездов несовершеннолетних, а также на наличие у организаторов поездки необходимой для данного рода мероприятий разрешительной документации", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Страшное ДТП произошло вечером 8 ноября 2017 года в районе населенного пункта Деболовское (Ростовский район). По предварительным данным, на трассу со второстепенной дороги выехал грузовик Howo. Он не уступил дорогу автобусу MAN, в котором ехали 38 свердловских школьников и пятеро взрослых. В больницу доставили 18 человек: 16 детей, их сопровождающего и водителя. Последний скончался.

Виновником аварии, по мнению сотрудников ГИБДД, стал водитель грузовика с прицепом, не предоставивший преимущество автобусу. Экстренное торможение помогло избежать более тяжелых последствий.

Стоит отметить, что по факту аварии со школьниками уже возбуждено два уголовных дела – по статьям "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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