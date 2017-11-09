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В Перми эвакуировали 7 торговых центровСегодня в 18:53

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Причины не называют.

В столице Прикамья в семи торговых центрах объявили эвакуацию. В течение часа, примерно с 17.00 до 18.00, попросили выйти на улицу посетителей ТЦ "Столица", "Семья", "Кит", "Кристалл", ЦУМ, "Алмаз" и "Бизнес галерея".

Как пишут очевидцы в социальных сетях, на месте работают сотрудники спецслужб. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ведутся проверки, но их причину не уточнили.

Стоит отметить, что в сентябре Пермь, как и многие города России, накрыла волна телефонных минирований. Тогда неизвестные сообщали о бомбах в мэрии, школах, вузах, ТЦ и на вокзалах.

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