Найден еще один погибший.

Стало известно о втором погибшем при взрыве в столице Удмуртии. Тело извлекли из под завалов частично обрушившегося жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Также источник сообщает о двух пострадавших подростках. На месте продолжают работать кинологи. Травмы на месте ЧП получил и один из спасателей.

Взрыв прогремел 9 ноября около 17.00 по местному времени, передает "Уралинформбюро". После хлопка "сложились" все девять этажей в одном из подъездов. Без жилья остались 99 человек. Региональное СУ СКР уже возбудило уголовное дело по факту ЧП. Предварительная причина – взрыв бытового газа.

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