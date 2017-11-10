Пострадавших нет.

Под утро 10 ноября в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров сгорели несколько автомобилей. Сообщение о пожаре на стоянке поступило в дежурную часть в 03.48, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Огнем уничтожены BMW и Toyota Vitz, также повреждены Chevrolet Cruze и Toyota Rav 4. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Справиться с пожаром удалось к 05.14.

В отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №15. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.