На стоянке в Екатеринбурге сгорели две иномаркиСегодня в 08:50
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Пострадавших нет.
Под утро 10 ноября в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров сгорели несколько автомобилей. Сообщение о пожаре на стоянке поступило в дежурную часть в 03.48, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.
Огнем уничтожены BMW и Toyota Vitz, также повреждены Chevrolet Cruze и Toyota Rav 4. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Справиться с пожаром удалось к 05.14.
В отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №15. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.
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