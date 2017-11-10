При взрыве в жилом доме в Ижевске погибли шесть человекСегодня в 08:54
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В том числе ребенок.
Число жертв взрыва в столице Удмуртии достигло шести человек. Тело последней погибшей женщины обнаружено в подвале дома. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах. Также пострадали трое подростков, одна из них все еще находится в больнице.
Ранее "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского минздрава сообщили о четырех погибших: ребенке, женщине и двух мужчинах.
Взрыв в здании на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел вечером 9 ноября. Буквально "сложился" целый подъезд жилого дома. До сих пор неизвестной остается судьба трех человек.
СУ СКР по Удмуртской Республике уже возбудило уголовное дело по факту ЧП. Предварительная причина - взрыв бытового газа.
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