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При взрыве в жилом доме в Ижевске погибли шесть человекСегодня в 08:54

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В том числе ребенок.

Число жертв взрыва в столице Удмуртии достигло шести человек. Тело последней погибшей женщины обнаружено в подвале дома. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах. Также пострадали трое подростков, одна из них все еще находится в больнице.

Ранее "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского минздрава сообщили о четырех погибших: ребенке, женщине и двух мужчинах.

Взрыв в здании на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел вечером 9 ноября. Буквально "сложился" целый подъезд жилого дома. До сих пор неизвестной остается судьба трех человек.

СУ СКР по Удмуртской Республике уже возбудило уголовное дело по факту ЧП. Предварительная причина - взрыв бытового газа.

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