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В югорском бараке заживо сгорели два пенсионераСегодня в 10:02

  • Текст

Мужчина и женщина.

Двое пожилых людей погибли в пожаре, случившемся накануне в Югре.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе КУ "Центроспас-Югория", в поселке Приобье (Октябрьский район) на улице Набережная горел двухквартирный барак.

Ликвидировали возгорание местный дежурный караул и спасатели из поселка Серьгино. После того, как пожар был потушен, в здании обнаружили тела 79-летнего мужчины и 77-летней женщины.

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