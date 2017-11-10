Челябинский школьник разбился насмерть о козырек подъездаСегодня в 10:29
- Текст
Упав с 7 этажа.
12-летний челябинский школьник погиб, выпав из окна расположенной на 7 этаже квартиры. Происшествие случилось 9 ноября около 20.00 в Ленинском районе южноуральской столицы, сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения.
Ребенок упал на козырек подъезда. Видевшие это прохожие вызвали спасателей и скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось.
Обстоятельства гибели предстоит выяснить правоохранителям.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:20
По обновленному участку Московской пустят общественный транспорт
В 2018 году.Сегодня в 12:08
Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
Осталось заполучить ЭКСПО.Сегодня в 12:05
Как звезды сядут
От тюрьмы не зареклись.Сегодня в 12:01
Автомобилистов Нижнего Тагила не пустят в центр из-за бандитских разборок
До вечера 14 ноября.Сегодня в 11:34
Борис Акунин ждет совета читателей
По сюжету новой книги.Сегодня в 11:30
Казахстанский бизнес позвали в агроиндустриальный парк в Ишиме
Строить зернохранилище.Сегодня в 11:30
В Приамурье загорелся вагон с зэками
Из-за пала сухой травы.Сегодня в 11:29
США готовятся к космическим войнам
На внеземные войска потратят больше денег.Сегодня в 11:27
В России выросли штрафы для водителей
Поправки в ПДД вступили в силу.Сегодня в 11:25
На трассе под Первоуральском погибли три человека
Столкнулись грузовик и фургон.Сегодня в 11:19
После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан
От нарушения требований безопасности.Сегодня в 10:57
Житель Ачита пытался вернуть доверие работодателя гвоздодером
Не вышло.Сегодня в 10:55
Депутаты избавят россиян от трат на установку счетчиков
Если "протолкнут" законопроект.Сегодня в 10:37
Куйвашев рассчитывает на поддержку Казахстана в борьбе за ЭКСПО
После выставки в Астане.Сегодня в 10:29
Челябинский школьник разбился насмерть о козырек подъезда
Упав с 7 этажа.
Главные новости
- Сегодня в 12:08Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
- Сегодня в 12:05Как звезды сядут
- Сегодня в 10:55Депутаты избавят россиян от трат на установку счетчиков
- Сегодня в 09:23ФАС оставила тарифы на проезд в плацкарте без изменений
- Сегодня в 01:07Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?