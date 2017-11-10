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На трассе под Первоуральском погибли три человекаСегодня в 11:25

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Столкнулись грузовик и фургон.

На 301 километре трассы Пермь – Екатеринбург в ДТП погибли три человека. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 00.10 10 ноября.

Неизвестный, управляя фургоном АФ 3720X5, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым тягачом Freightliner. Оба водителя транспортных средств и пассажир фургона скончались.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ведомства. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

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