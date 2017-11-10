Из-за пала сухой травы.

В Приамурье сотрудникам ГУФСИН пришлось спасать заключенных из охваченного огнем вагона. Инцидент произошел 28 октября на перегоне Эбергард, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Спецвагон, в котором этапировали осужденных, проходил участок местности, подверженный палу сухой травы. "В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура. Начальник караула капитан внутренней службы Олег Злобин незамедлительно принял меры по усилению охраны конвоируемых лиц и подготовке их к эвакуации. Далее организовал тушение пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона в составе поезда №973", - рассказали в ведомстве.

Пожар удалось быстро локализовать. В результате инцидента никто не пострадал.