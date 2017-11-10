Из-за взрыва обрушилась стена.

В Орджоникидзевском районе Перми взорвался газ. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого МЧС, открытого горения в доме по улице Кишиневской не было, но от ударной волны повредилась стена между гаражом и жилищем.

Инцидент произошел 9 ноября около 21.00. Хозяин занимался в гараже ремонтом "Газели", в которой была утечка газа из-за неисправного оборудования. Владелец авто попытался воспользоваться болгаркой, но скопившаяся газо-воздушная смесь взорвалась.

Мужчина получил ожог лица и кистей рук, его госпитализировали в ожоговое отделение горбольницы №21.

Стоит отметить, что в доме находились жена и трое детей автомобилиста. Никто из них не пострадал.