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Военный следователь протащил инспектора ГИБДД по асфальтуСегодня в 13:57

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Проводится проверка.

В центре Казани военный следователь Игорь Пилипенко, находясь за рулем иномарки, сбил и протащил по дороге инспектора ГИБДД. Видео произошедшего опубликовал "Первый городской телеканал".

На кадрах видно, что иномарка резко начинает движение в тот момент, когда инспектор разговаривает с водителем. Полицейский падает и едва не попадает под троллейбус.

Нарушителя задержали коллеги пострадавшего и доставили в отдел полиции, передает "Уралиформбюро".

Военным следственным управлением СКР по Центральному военному округу по факту произошедшего начата служебная проверка.

"Предварительно установлено, что военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил Правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал. По результатам служебной проверки будет дана правовая оценка действиям старшего лейтенанта юстиции Пилипенко, а также принято принципиальное решение о целесообразности дальнейшего прохождения им военной службы", - сообщили агентству в пресс-службе военного ведомства.

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