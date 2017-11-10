Военный следователь протащил инспектора ГИБДД по асфальтуСегодня в 13:57
- Текст
Проводится проверка.
В центре Казани военный следователь Игорь Пилипенко, находясь за рулем иномарки, сбил и протащил по дороге инспектора ГИБДД. Видео произошедшего опубликовал "Первый городской телеканал".
На кадрах видно, что иномарка резко начинает движение в тот момент, когда инспектор разговаривает с водителем. Полицейский падает и едва не попадает под троллейбус.
Нарушителя задержали коллеги пострадавшего и доставили в отдел полиции, передает "Уралиформбюро".
Военным следственным управлением СКР по Центральному военному округу по факту произошедшего начата служебная проверка.
"Предварительно установлено, что военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил Правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал. По результатам служебной проверки будет дана правовая оценка действиям старшего лейтенанта юстиции Пилипенко, а также принято принципиальное решение о целесообразности дальнейшего прохождения им военной службы", - сообщили агентству в пресс-службе военного ведомства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:50
ВСМПО-Ависма поделится наработками в Москве
В ходе международной выставки.Сегодня в 16:34
Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
Поездом.Сегодня в 16:31
В свердловских лесах закопают 30 миллионов
Саженцев.Сегодня в 16:21
Отсутствие отопления сократило работу почты в Белоярке
На несколько часов.Сегодня в 16:00
В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
В срок.Сегодня в 15:54
Свердловские города получат сотни миллионов рублей
На развитие концессий в ЖКХ.Сегодня в 15:46
Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
Почему плачет Россия?Сегодня в 15:18
Конституционный суд РФ не разрешил депутатам митинговать
Без одобрения властей и полиции.Сегодня в 15:14
В Екатеринбурге перестанут кормить украинских школьников
За счет бюджета.Сегодня в 15:06
Екатеринбургских школьников сдают на руки родителям из-за педофилов
Разгуливающих по городу.Сегодня в 13:57
Военный следователь протащил инспектора ГИБДД по асфальту
Проводится проверка.Сегодня в 13:51
Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
ЧМ-2018 грозит выселением.Сегодня в 13:27
Руководство свердловской колонии несколько раз поощрило зэка ни за что
Мужчина готовился к УДО.Сегодня в 13:15
Пермяк пытался чинить утечку газа болгаркой
Из-за взрыва обрушилась стена.Сегодня в 13:07
Долги свердловчан за электричество перевалили за миллиард
Про квитанции забыли 900 тысяч человек.
Главные новости
- Сегодня в 16:34Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
- Сегодня в 16:00В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
- Сегодня в 15:46Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
- Сегодня в 13:51Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
- Сегодня в 12:08Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?