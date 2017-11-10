Еще пятеро ранены.

В результате самовольного подрыва боеприпаса на полигоне в Забайкальском крае погибли двое военнослужащих, еще пятеро получили ранения. В Минобороны РФ уточнили, что пострадали офицеры и солдаты-контрактники, сообщает "Интерфакс".

ЧП произошло на полигоне Цугол во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся снарядов.

Пострадавших от взрыва доставили в госпиталь. Согласно данным медиков, их жизням ничто не угрожает, передает "Уралинформбюро".

Устанавливать причины происшествия будет комиссия Восточного военного округа.