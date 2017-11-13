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Землетрясение на границе Ирана и Ирака погубило больше 140 человекСегодня в 08:23

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Свыше тысячи человек ранены.

Не менее 141 человека погибло и более 1000 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего вечером 12 ноября на границе Ирана и Ирака. По данным Fars News Agency, сила подземных толчков составила 7,3 балла по шкале Рихтера.

Наибольшие разрушения и число жертв зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам, передает "Уралинформбюро".

В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей. В пострадавших районах развернуты полевые госпитали.

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