3 человека погибли.

На трассе Астана – Кокшетау внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в микроавтобус Mitsubishi Delica. В аварии погибли 3 человека, еще 8 оказались на больничных койках, передает "Уралинформбюро".

ДТП произошло 11 ноября. По предварительной версии, 52-летний водитель Toyota не справился с управлением.

На месте скончались два пассажира микроавтобуса, а его водитель умер в реанимации, сообщает Sputnik.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть людей.