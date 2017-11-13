Девочек не успели доставить к врачам.

Три сестры из Ташкента отравились шашлыком. Несовершеннолетние девочки скончались, не успев добраться до врачей, сообщает Sputnik.

По словам очевидцев, накануне трагедии погибшие ели молотый шашлык. После трапезы сестры пожаловались на сильную боль в животе, а лекарства не сработали.

Одна из девочек скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу, две другие "ушли" следом, передает "Уралинформбюро".

Прокуратура Алмазарского района возбудила уголовное дело по факту смертельного отравления.