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В ночь на 13 ноября в Екатеринбурге на улице Высоцкого произошел пожар в девятиэтажке. На пепелище нашли тело 61-летнего мужчины, рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 04.02. Полыхала квартира на четвертом этаже. Пламя охватило два "квадрата". Открытое горение ликвидировали в 04.15.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, добавили в региональном СУ СКР.