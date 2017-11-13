Ее доставали 1,5 часа.

В Челябинске на улице Воровского в яму провалилась пожарная машина, спешившая на вызов. Фото с места ЧП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Приехала пожарка. Застряла в яме из щебня. Вытаскивали в общей сложности часа полтора. Приезжали вообще в дом напротив, но там все хорошо, пожара не было. Но если бы было что-то серьезное, не знаю что бы они делали", - написала Анастасия Бережецкая в группе "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).