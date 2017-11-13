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Трое уральцев погибли под колесами поездаСегодня в 15:45

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В разное время.

11 ноября в Свердловской, Челябинской и Курганской областях три человека погибли под колесами поездов. По всем случаям проводятся проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Первый инцидент произошел вблизи Екатеринбурга на остановочной площадке "Хуторята". 66-летний мужчина переходил пути перед приближающимся грузовым поездом. Обстоятельства выясняются.

Спустя несколько часов на зауральской станции "Галкино" пьяный 38-летний мужчина шел в габарите пути навстречу приближающемуся грузовому составу. При этом он не реагировал на сигналы машиниста.

Третий наезд произошел на южноуральской станции "Формачево". Там погибла 69-летняя женщина, которая стояла около железнодорожных путей в габарите движения поезда.

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