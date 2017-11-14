Пытаясь скрыться от полиции.

Пять машин при попытке сбежать от полицейских помял квартирный воришка в Алма-Аты.

По данным городского ДВД, стражи порядка встретили двух подозреваемых в квартирной краже на выходе из подъезда. Чуть раньше дуэт проник в чужое жилище и вынес оттуда ноутбук, сотовые телефоны, золотые изделия и наличные, передает "Уралинформбюро".

Один из мужчин был задержан сразу, а другой заскочил в свой Lexus и дал по газам, протаранив пять припаркованных во дворе машин. Однако скрыться ему не удалось - во время погони беглец на большой скорости врезался в грузовичок. После ДТП мужчину скрутили полицейские.

Найденные в Lexus украденные вещи приобщили к делу. Выяснилось, что задержанные причастны еще как минимум к четырем квартирным кражам.