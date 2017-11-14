В результате возгорания пострадали 7 человек.

Руководство ГУ МЧС по Чукотскому АО обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении очевидцев пожара, случившегося 12 ноября в Анадыре. Свидетели ЧП, снимая его на видео и выкладывая ролики в сеть, не посчитали нужным сообщить о возгорании в пожарную охрану, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома. Пострадали 7 человек, трое сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Столь серьезных последствий можно было избежать, если бы очевидцы своевременно сообщили о происшествии в пожарно-спасательную службу по телефону 101", - уверены представители МЧС.

Письма с просьбой выявить лиц и установить меру ответственности за неадекватное поведение и оставление людей в опасности направлены в региональное ГУ МВД и СКР по округу.