Эксперт указывает на ошибку пилота.

Авиакатастрофа у Шпицбергена в Норвегии могла произойти из-за ошибки пилотирования. Вертолет Ми-8 мог удариться о морскую поверхность, потому что пилот проигнорировал показания приборов в сложных метеоусловиях, рассказал ТАСС собственный источник в авиационных кругах.

В пользу этой версии свидетельствует и диспетчер Баренцбурга, который говорил с экипажем: "после внезапного обрыва связи с вертолетом был слышен удар".

Точную причину катастрофы назовут после расшифровки речевого самописца, передает "Уралинформбюро".

Ми-8 "Конверс Авиа" разбился 26 октября. На борту вертолета находились пятеро членов экипажа, в том числе двое уральцев - тюменец и тоболяк, и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного научного сотрудника. 9 ноября завершена активная фаза поисков, людей продолжат искать при помощи вертолетов.

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