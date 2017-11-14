Еще один человек госпитализирован.

Днем 13 ноября на 28-м километре трассы Троицк - Октябрьское лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Colt и "Нива".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, виновницей аварии стала 49-летняя женщина - водитель иномарки, которая пошла на обгон. Автоледи и ее 35-летняя пассажирка скончались на месте. Еще один пассажир Mitsubishi госпитализирован.

Обстоятельства аварии выясняются.