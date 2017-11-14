Чтобы спасти от суицида.

Самоубийство девушки удалось предотвратить спасателям в Уральске. Клиентка сауны забралась на крышу двухэтажного заведения и угрожала свести счеты с жизнью, передает телеканал КТК.

Чтобы спустить потенциальную самоубийцу на землю, вызвали спасателей. Девушка бегала от них по крыше и громко кричала при любой попытке приблизиться к ней. Однако специалистам удалось поймать ее и, скрутив руки, на веревке опустить на землю, передает "Уралинформбюро".

Буйную даму передали для профилактической беседы полицейским. По словам охранника сауны, клиентка была нетрезва.