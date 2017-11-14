На Среднем Урале младенца засыпало кирпичамиСегодня в 12:15
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После хлопка газовой смеси.
Днем 13 ноября в среднеуральском селе Манчаж (Артинский ГО) в частном доме на улице Комсомольской произошел хлопок газа. При этом частично обрушилась кирпичная кладка печной трубы. Обломки упали в детскую кроватку, где спал семимесячный младенец. Ребенка с травмой головы доставили в реанимацию.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, причиной происшествия стало нарушение правил обращения с газовым оборудованием.
По его словам, пока глава семейства, где воспитываются четыре ребенка, был на работе, его жена решила затопить в доме газовую печь. Но при этом, по предварительным данным, не открыла заслонку, из-за чего огонь не загорался. Когда женщина открыла заслонку, то не дала выветриться скопившейся газовой смеси - при повторном поджоге газа и произошел хлопок.
Проводится доследственная проверка. Выясняется, кто и когда инструктировал супругов о мерах газовой безопасности.
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